Текслер рассказал о газификации многострадального поселка под Челябинском

«Льготное технологическое присоединение к электросетям не решает вопроса отопления индивидуальных жилых домов при отсутствии возможности их газификации. В связи с этим принял решение газифицировать поселок Малиновка. Тянем туда газопровод длиной 16 км с бюджетом 180 млн рублей. Около половины газопровода готово», — сказал губернатор, выступая на заседании Совета при полномочном представителе президента России в УрФО.