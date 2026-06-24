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Текслер рассказал о газификации многострадального поселка под Челябинском

Речь идет о поселке Малиновка в Сосновском округе.

Алексей Текслер рассказал о газификации многострадального поселка под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, решение провести газ в поселок Малиновка было принято из-за проблем с электроснабжением в Сосновском округе зимой.

«Льготное технологическое присоединение к электросетям не решает вопроса отопления индивидуальных жилых домов при отсутствии возможности их газификации. В связи с этим принял решение газифицировать поселок Малиновка. Тянем туда газопровод длиной 16 км с бюджетом 180 млн рублей. Около половины газопровода готово», — сказал губернатор, выступая на заседании Совета при полномочном представителе президента России в УрФО.

Также модернизируют электрическую подстанцию. В поселке закольцуют три существующие газораспределительные станции и проведут догазификацию домов. Это должно снизить нагрузку на электросети.