Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство ЖК на Ботанике

Местные жители боялись, что новый многоквартирник повысит нагрузку на инфраструктуру и лишит полюбившейся зеленой зоны. Ранее жители «Ботаника Грин Хаус» даже обращались с этой проблемой к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Он сообщил, что вопрос будут решать с учетом интересов всех сторон.