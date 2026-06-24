Между Минском и Уфой возобновили прямые авиарейсы

«По поручению Главы Республики Башкортостан мы сделали всё, чтобы это авиасообщение возобновить. Мы не останавливаемся на достигнутом, у нас с Беларусью развивается более 70 направлений сотрудничества — это и гуманитарная составляющая, социальная, культурная и, прежде всего, проекты, связанные с экономикой. Возобновление прямого авиасообщения позволит нам диверсифицировать нашу работу», — отметил Рустам Муратов.