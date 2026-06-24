Автокредиты выросли до 1,46 млн рублей за год в Нижегородской области

В Нижегородской области средний размер автокредита в мае 2026 года достиг 1,46 млн рублей. За год показатель вырос на 21,7% — в мае прошлого года жители региона в среднем занимали на покупку автомобиля 1,2 млн рублей. По темпам роста область вошла в число лидеров среди крупнейших регионов страны по объему автокредитования, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).