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Свыше 40 лифтов обновят в многоэтажках Крыма к сентябрю

На эти цели направлено порядка 150 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

До сентября 2026 года в многоквартирных домах Республики Крым планируется заменить 43 устаревших лифта, сообщает «Крым 24».

По словам заместителя генерального директора регионального фонда капитального ремонта Сергея Корниенко, в Симферополе замене подлежат 26 лифтов, в Ялте — 6, в Саках и Евпатории — по 5, и один в Алуште. Новое оборудование рассчитано на 25 лет службы.

На проведение работ по замене лифтов из республиканского и федерального бюджетов выделено около 150 миллионов рублей.

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