Зерно из Ленобласти впервые отправили в Зимбабве, Камерун и Иран

Всего с начала 2026 года из портов Ленинградской области под контролем специалистов отгружено более 1 млн тонн зерна и продуктов переработки — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основу экспорта составили пшеница (823 тыс. тонн, 78% от общего объема) и ячмень (184 тыс. тонн). За рубеж также отправлялись семена льна, гороховая крупа, подсолнечный шрот и мука.