Более 100 млрд рублей выделят на поддержку семей в Нижегородской области

В Нижегородской области на поддержку семей, детей и другие социальные программы планируется направить свыше 105,6 млрд рублей. Такие параметры заложены в обновленном областном бюджете на 2026 год, который был скорректирован депутатами Законодательного собрания. Документ опубликован на сайте министерства финансов региона.