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В Туапсинском районе активно собирают чайные листья

Только за первую неделю сбора чая в Туапсинском округе собрали 30 килограммов. Как говорят эксперты, из них выйдет 10 килограммов готовой продукции.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Только представьте, чай здесь после десятилетнего простоя, начали собирать только в прошлом году. Тогда всего собрали сто килограммов. Из них вышло всего 20 килограммов готовой продукции. А уже в этом году планируют собрать до пяти урожаев. Возрождение традиции оказалось не только данью нашим предшественникам- местным аграриям, а выгодной и очень необычной нишей в агросекторе этого района.

Плантации чая в Туапсе растут. Уже в этом году впервые стали собирать чай на восстановленных плантациях в хуторе Папоротном. Таким образом, в Туапсинском округе общая площадь чайных посадок увеличилась в два раза.

Так активно развиваться этом направлению сельского хозяйства района помогает и туристическая составляющая. Гостям показывают, как выращивают чай и знакомят с процессом его изготовления.

— Чайные плантации в Туапсинском округе становится не только центром производства, но и точкой притяжения для туристов и образовательных групп. А каждый килограмм собранного листа — вклад в развитие муниципалитета и сохранение уникальной культуры чаеводства на Черноморском побережье, — написал руководитель округа в соцсетях.

Отметим, что первая волна сбора продлится еще две недели.

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