В Туапсинском районе активно собирают чайные листья

Только представьте, чай здесь после десятилетнего простоя, начали собирать только в прошлом году. Тогда всего собрали сто килограммов. Из них вышло всего 20 килограммов готовой продукции. А уже в этом году планируют собрать до пяти урожаев. Возрождение традиции оказалось не только данью нашим предшественникам- местным аграриям, а выгодной и очень необычной нишей в агросекторе этого района.
Плантации чая в Туапсе растут. Уже в этом году впервые стали собирать чай на восстановленных плантациях в хуторе Папоротном. Таким образом, в Туапсинском округе общая площадь чайных посадок увеличилась в два раза.
Так активно развиваться этом направлению сельского хозяйства района помогает и туристическая составляющая. Гостям показывают, как выращивают чай и знакомят с процессом его изготовления.
— Чайные плантации в Туапсинском округе становится не только центром производства, но и точкой притяжения для туристов и образовательных групп. А каждый килограмм собранного листа — вклад в развитие муниципалитета и сохранение уникальной культуры чаеводства на Черноморском побережье, — написал руководитель округа в соцсетях.
Отметим, что первая волна сбора продлится еще две недели.