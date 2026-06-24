В Туапсинском районе активно собирают чайные листья

Только представьте, чай здесь после десятилетнего простоя, начали собирать только в прошлом году. Тогда всего собрали сто килограммов. Из них вышло всего 20 килограммов готовой продукции. А уже в этом году планируют собрать до пяти урожаев. Возрождение традиции оказалось не только данью нашим предшественникам- местным аграриям, а выгодной и очень необычной нишей в агросекторе этого района.