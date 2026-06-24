ВолГУ и ВолГТУ вошли в топ вузов страны с самыми высокими зарплатами выпускников

По данным исследования, средний размер зарплат выпускников Волгоградского госуниверситета в сфере IT — 165 тысяч в месяц. Год назад вуз также был на 15 месте, но зарплаты были на 10 тысяч рублей ниже. Как показывает статистика, около 83% выпускников остаются Волгограде после выпуска из ВолГУ.