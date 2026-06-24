Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВолГУ и ВолГТУ вошли в топ вузов страны с самыми высокими зарплатами выпускников

В России сравнили зарплаты выпускников вузов IT-специальностей.

Источник: Комсомольская правда

Два волгоградских вуза заняли неплохие позиции в рейтинге российских высших учебных заведений по уровню зарплат выпускников IT-специальностей. ВолГУ и Технический университет попали на 15 и 16 места рейтинга, составленного SuperJob совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Всего сравнивали 85 вузов из 39 городов РФ.

По данным исследования, средний размер зарплат выпускников Волгоградского госуниверситета в сфере IT — 165 тысяч в месяц. Год назад вуз также был на 15 месте, но зарплаты были на 10 тысяч рублей ниже. Как показывает статистика, около 83% выпускников остаются Волгограде после выпуска из ВолГУ.

Примерно такая же ситуация с политехом. Вуз попал на 16 место рейтинга со средней зарплатой выпускников-айтишников в 160 тысяч рублей. В Волгограде находят работу после окончания университета около 72% выпускников.

Самые высокие зарплаты в этой сфере предлагают выпускникам МФТИ, ИТМО и МИФИ: 300−350 тысяч рублей в месяц. Выпускники МГУ, Бауманки и ВШЭ зарабатывают в среднем по 290 тысяч рублей.