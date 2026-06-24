100 млрд на строительство и ремонт: планы дорожного сезона в Татарстане

Министр также отметил популярность платных дорог в Татарстане, хотя и признал наличие тех, кто не оплачивает проезд. Общая сумма штрафов за неоплаченный проезд по второму этапу Вознесенского тракта и дороге Алексеевское — Альметьевск приближается к 200 миллионам рублей. На Вознесенском тракте, открытом для платного проезда с марта прошлого года, зафиксировано более 6,7 миллиона поездок. Несмотря на это, около 14% водителей не оплачивают проезд, получая штрафы в размере 1,5 тысячи рублей. Средний трафик дороги составляет около 13 тысяч автомобилей в сутки, что примерно на 30% от общего потока, ранее шедшего по Мамадышскому тракту. На трассе Алексеевское — Альметьевск, с расчетным трафиком 3,5 тысячи автомобилей в сутки, ежедневно проезжает более 7,3 тысячи машин. Здесь более 2,5 миллиона автомобилей уже воспользовались дорогой, включая грузовой транспорт крупных предприятий, что обеспечивает им более выгодные условия. Однако процент неоплативших проезд здесь выше — около 20%.