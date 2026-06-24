100 млрд на строительство и ремонт: планы дорожного сезона в Татарстане

В Татарстане на улучшение региональных и федеральных дорог, включая строительство, реконструкцию и ремонт, выделено более 100 миллиардов рублей. Основной акцент в текущем году сделан на восстановительные работы. Параллельно осуществляется масштабный проект по сооружению дублера Оренбургского тракта. Об этом рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.
В целом, на дорожную инфраструктуру республики в этом году будет направлено свыше 93 миллиардов рублей, из которых 80,6 миллиарда составят средства регионального бюджета. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что дорожные работы идут полным ходом.
По словам директора «Главтатдортранса» Эдуарда Данилова, планируется построить и реконструировать около 71 километра, а также отремонтировать более 1100 километров региональных дорог. Он отметил, что приоритет отдан ремонтным работам для поддержания существующей дорожной сети.
Новая выездная магистраль станет дублером Оренбургского тракта.
Ключевым проектом является строительство новой выездной магистрали в Казани, которая станет дублером Оренбургского тракта. Этот объект разделен на восемь этапов, общая протяженность составит 28,5 километра. Государственные контракты заключены и работы ведутся на семи этапах. Восьмой, заключительный этап, включает в себя въезд в Казань, и здесь ведется активное взаимодействие с Институтом пространственного планирования РТ и городскими властями. Также предусмотрено финансирование строительства участка дороги до Борового Матюшино в направлении трассы М12.
Работы на семи этапах осуществляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Среди них — реконструкция участков дороги Столбище — Атабаево, строительство дороги от жилого массива Лесная Поляна до Столбище — Атабаево, реконструкция участков дороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино, а также реконструкция транспортной развязки. На одном из участков — транспортной развязке — в прошлом году открыто рабочее движение.
Ранее в качестве дублера Мамадышского тракта был построен Вознесенский тракт. Следующим в планах — дублер в Дербышках, для которого разрабатывается концепция и ищется схема финансирования.
Министр также отметил популярность платных дорог в Татарстане, хотя и признал наличие тех, кто не оплачивает проезд. Общая сумма штрафов за неоплаченный проезд по второму этапу Вознесенского тракта и дороге Алексеевское — Альметьевск приближается к 200 миллионам рублей. На Вознесенском тракте, открытом для платного проезда с марта прошлого года, зафиксировано более 6,7 миллиона поездок. Несмотря на это, около 14% водителей не оплачивают проезд, получая штрафы в размере 1,5 тысячи рублей. Средний трафик дороги составляет около 13 тысяч автомобилей в сутки, что примерно на 30% от общего потока, ранее шедшего по Мамадышскому тракту. На трассе Алексеевское — Альметьевск, с расчетным трафиком 3,5 тысячи автомобилей в сутки, ежедневно проезжает более 7,3 тысячи машин. Здесь более 2,5 миллиона автомобилей уже воспользовались дорогой, включая грузовой транспорт крупных предприятий, что обеспечивает им более выгодные условия. Однако процент неоплативших проезд здесь выше — около 20%.
Обход села Сокуры доказал свою эффективность.
На федеральных трассах в Татарстане в текущем году выделено более 23,6 миллиарда рублей. Значимым проектом является реконструкция участка автодороги Казань — Оренбург с 30 по 43 километр, предусматривающая расширение проезжей части до четырех полос. Реконструкция включает устройство дорожной одежды, укладку асфальтобетона, а также строительство и реконструкцию мостов и путепроводов. Техническая готовность объекта составляет 70%, завершение работ запланировано на октябрь. В прошлом году была завершена реконструкция участка этой же дороги с 20 по 30 километр, включая обход села Сокуры.
«Автодорога в обход села Сокуры доказала свою эффективность. Она успешно перераспределила транспортные потоки, снизила нагрузку на центральную улицу села Сокуры Державина», — отметил руководитель управления. По его словам, с момента открытия по новому обходу проехало более 4 млн машин.
В Казани на дорожные работы в этом году выделено более 27 миллиардов рублей.
На ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов Татарстана дополнительно выделено 18 миллиардов рублей, а на дороги Казани — более 5,1 миллиарда рублей. В прошлом году на эти цели было потрачено 34 миллиарда рублей, а в текущем году эта сумма превысит 33 миллиарда. Будет приведено в нормативное состояние более 611 километров дорог на 890 улицах в муниципалитетах, что является беспрецедентным объемом работ.
В Казани на дорожные работы в этом году выделено более 27 миллиардов рублей, что позволит отремонтировать 204 участка общей протяженностью свыше 100 километров. Значительная часть средств направлена на улично-дорожную сеть, ремонт ливневой канализации, строительство и реконструкцию, а также на программу «Наш двор». Дополнительно было выделено 676 миллионов рублей на ремонт семи участков дорог по маршрутам делегаций в рамках подготовки к саммиту Россия — АСЕАН, включая улицы Ершова, Горького и Татарстан. Продолжается строительство участка дублера Горьковского шоссе с путепроводом через железную дорогу, на который предусмотрено 3 миллиарда рублей. Также проводятся конкурсные процедуры по строительству участка дороги в «Экорайоне» на 460 миллионов рублей.