Где и как ограничили продажу топлива в России: данные на 24 июня 2026

В Воронежской области временные ограничения действуют на АЗС «Лукойла». В городе за один раз можно заправить до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. На трассах лимит составляет до 60 литров бензина и до 200 литров дизеля. Региональные власти сообщали, что запасы топлива на АЗС федеральных сетей сохраняются в достаточном объеме, а временное отсутствие отдельных марок на конкретных станциях связано с логистикой и повышенным спросом.