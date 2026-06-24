Где и как ограничили продажу топлива в России: данные на 24 июня 2026

Как поддерживают регионы с трудной логистикой
Вице-премьер Александр Новак 24 июня 2026 года провел совещание по ситуации на топливном рынке. В правительстве сообщили, что отдельное внимание уделили северному завозу и поставкам в удаленные регионы, где логистика зависит от природных и сезонных факторов. Минэнерго, Минвостокразвития, региональным властям и топливным компаниям поручено обеспечить приоритетную поддержку таких территорий и регулярно передавать актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами.
Ограничения на АЗС в ряде регионов власти объясняют не подтвержденным физическим дефицитом топлива, а риском его возникновения из-за повышенного спроса и нагрузки на логистику.
В каких регионах свободную продажу топлива остановили
Республика Крым и Севастополь. С 21 июня власти полностью прекратили свободный отпуск топлива населению и бизнесу, заправка доступна только коммунальным службам, спецтранспорту и службам жизнеобеспечения.
В каких регионах вводят лимиты на топливо
В ряде регионах ограничения введены именно решением властей или региональных оперативных штабов. В этих случаях речь идет не о правилах отдельных сетей АЗС, а о временном порядке продажи топлива на территории субъекта.
В Саратовской области с 23 по 30 июня действует лимит на продажу бензина для для физических лиц — не более 30 литров на одно транспортное средство. Власти объяснили меру необходимостью снизить ажиотажный спрос и предотвратить закупки топлива впрок.
В Пензенской области также ввели временные ограничения на отпуск топлива. Физическим лицам разрешено заправлять в бак до 100 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива на одно транспортное средство. Продажа в канистры и другую тару ограничена. Власти региона считают, что проблемы связаны с искусственным дефицитом.
В Курганской области ограничения начали действовать с 24 июня. В населенных пунктах на одну машину можно купить до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС нормы выше для дизеля: до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива. Одновременно запрещена продажа топлива в канистры. В правительстве региона назвали меру превентивной и объяснили ее необходимостью не допустить ажиотажного спроса.
В Омской области топливо также отпускают только непосредственно в бак автомобиля. Для АЗС в населенных пунктах установлен лимит 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассовых заправках можно приобрести до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Губернатор региона Виталий Хоценко объяснил ограничения борьбой с возможными спекуляциями и подчеркивал, что речь идет о временной мере.
С 24 июня временные ограничения на отпуск бензина на АЗС введены в Липецкой области. По решению губернатора Игоря Артамонова, до 28 июня включительно автомобилистам продают не более 30 литров бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100 на одну машину. Заправка возможна только в бак. На дизельное топливо эти ограничения не распространяются. Исключение также сделано для скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных и оперативных служб.
В Адыгее глава республики Мурат Кумпилов сообщил о временных ограничениях на объем заправки легковых автомобилей. Точные параметры Кумпилов не уточнил. Глава республики заявил, что поставки бензина и дизельного топлива идут в штатном режиме, а запасы находятся на нормативном уровне. По его словам, ограничения нужны для равномерного распределения топлива на фоне повышенного спроса.
В Смоленской области ограничения ввели на две недели — до 8 июля. Автомобилистам будут отпускать не более 40 литров бензина и 100 литров дизельного топлива на одну машину. Заправка возможна только непосредственно в бак автомобиля.
В Томской области ограничения ввели в городе Стрежевом. Как сообщил мэр Валерий Дениченко, администрация временно ограничила продажу бензина и дизельного топлива, чтобы не допустить вывоза горючего из города в другие регионы.
В каких регионах запретили заправку в канистры
В ряде регионов власти ограничили продажу топлива в канистры и другую тару, водитель может заправить автомобиль, но только непосредственно в бак. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах на региональном уровне введен не был.
В Курской области с 24 июня автозаправки отпускают бензин только в баки автомобилей. Губернатор Александр Хинштейн заявил, что ажиотажный спрос может привести к искусственному дефициту, хотя запасы топлива в регионе, по его словам, достаточны.
В Брянской области также запретили заправку топлива в канистры и другие емкости. Региональные власти объяснили меру необходимостью избежать искусственного дефицита. «Есть определенные трудности с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы ударов беспилотниками, решаем и этот вопрос», — написал врио губернатора Егор Ковальчук в «Максе».
В Тамбовской области временно ограничили отпуск бензина и дизельного топлива в канистры и другую тару. Губернатор Евгений Первышов объяснил решение борьбой с ажиотажем и спекуляцией. По данным пресс-службы правительства региона, некоторые несетевые заправки решили ограничить продажи ГСМ на одно транспортное средство.
В каких регионах ограничения действуют только на отдельных АЗС
Производители топлива в Татарстане вводили временные лимиты на отдельных АЗС из-за возникших там очередей на покупку топлива, сообщала пресс-служба главы республики 13 июня. «Татнефть» ранее также вводила лимиты на всех автозаправках в России, сейчас практически все ограничения сняты. По данным на 23 июня, лимит у «Татнефти» в Татарстане сохранялся по АИ-95 — до 30 литров на автомобиль.
В Вологодской области ограничения ввела сеть «Лукойл». На городских АЗС компании отпускают до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. На трассовых заправках норма выше для дизеля — до 200 литров. Губернатор Георгий Филимонов заявлял, что дефицита топлива в регионе нет, и призывал компании снять ограничения.
В Тюменской области лимиты действуют на АЗС сети «Газпромнефть». В населенных пунктах можно приобрести до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассах лимит для дизеля увеличен до 200 литров, при этом бензина можно купить до 40 литров. Заправка в канистры запрещена.
В Воронежской области временные ограничения действуют на АЗС «Лукойла». В городе за один раз можно заправить до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. На трассах лимит составляет до 60 литров бензина и до 200 литров дизеля. Региональные власти сообщали, что запасы топлива на АЗС федеральных сетей сохраняются в достаточном объеме, а временное отсутствие отдельных марок на конкретных станциях связано с логистикой и повышенным спросом.
В Белгородской области ограничения введены для АЗС трех сетей. На АЗС «Лукойла» физическим лицам отпускают не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. На АЗС «Роснефти» ограничили продажу топлива в канистры, за исключением приграничных муниципалитетов. На части АЗС «Газпром нефти» временно приостановлена продажа бензина АИ-95 до пополнения оперативных запасов. В региональном Минэкономразвития заявляли, что общий объем топлива в области достаточен, а ограничения носят временный характер.
В Тверской области временные ограничения введены для физических лиц на АЗС сетей «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений. Региональные власти сообщали, что ситуация находится на контроле УФАС.
В Волгоградской области ограничения действуют на АЗС «Лукойла». В городе за одну транзакцию можно приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС установлен повышенный порог для дизеля — до 200 литров. При этом в сетях «Газпром» и «Роснефть» такие ограничения, по данным региональных властей, не вводились.
В Ханты-Мансийском автономном округе лимиты установлены на ряде АЗС. Глава региона Руслан Кухарук заявил, что меры нужны для недопущения искусственного дефицита и спекуляций. По его словам, запасы нефтепродуктов в округе имеются в достаточном количестве, а ситуация с поставками находится под контролем.
В Ямало-Ненецком автономном округе некоторые АЗС ввели временные ограничения на продажу топлива. По данным регионального департамента экономики, сетевые заправки запретили отпуск топлива в любую тару, кроме бензобака автомобиля, а частные АЗС установили количественные лимиты — от 40 до 70 литров на одно транспортное средство.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге ограничения фиксировались на отдельных АЗС и в отдельных сетях. В Петербурге, по данным городских СМИ, на части заправок Teboil и «Лукойл» продавали не более 30 литров в одни руки. В Москве и Подмосковье водители жаловались на ограничения на продажу топлива еще в начале июня на отдельных АЗС «Лукойла», «Газпрома» и ОРТК.
В Кемеровской области ограничения действуют на АЗС сети «Газпромнефть». По данным регионального Минпромторга, бензин там продают не более 40 литров в одни руки, дизельное топливо — до 80 литров. На трассовых заправках лимит для дизеля выше — до 200 литров.
В каких регионах власти обсуждают меры ограничения продажи топлива
В Иркутской области власти перешли к «ручному режиму» работы с топливом. Губернатор Игорь Кобзев сообщил 22 июня, что часть АЗС ограничила продажу топлива, а часть временно прекратила обслуживание.
В Новосибирской области губернатор Андрей Травников 23 июня поручил профильным ведомствам обсудить с владельцами сетей АЗС возможность введения ограничений. По его словам, это связано с тем, что лимиты уже появились в соседних регионах.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 июня призвал жителей временно сократить поездки на личном транспорте и покупать топливо только в необходимых объемах. По словам губернатора, в конце прошлой недели у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них «ажиотажным спросом».
В Северной Осетии власти сообщили о запуске онлайн-табло с данными о наличии бензина на АЗС. Его запустят в тестовом режиме с 25 июня.
В Челябинской области создали оперативный штаб, который будет контролировать ситуацию на топливном рынке, сообщали 22 июня в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства заявил, что поручил региональному управлению ФАС контролировать цены на топливо на АЗС в связи с дефицитом на некоторых заправках.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 21 июня сообщил, что были проведены переговоры с правительством России и представителями партии «Единая Россия» об организации дополнительных поставок топлива в регион. Ранее Евраев призвал не верить слухам о проблемах с обеспечением топливом в регионе и заявил, что ситуация находится под контролем.