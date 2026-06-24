Нижегородцам напомнили о переходе на безналичную оплату в транспорте с 1 июля

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью прекратится прием наличных денег за проезд. Оплатить поездку можно будет банковской или транспортной картой, через терминалы, а также с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений. Об этом напомнили в ГП НО «Нижегородэлектротранс».