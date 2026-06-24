Центральный банк заявил о замедлении годовой инфляции в Калининграде в мае

Цены в Калининградской области в мае, по данным Росстата, выросли на 0,26% к апрелю. При этом годовая инфляция в мае замедлилась и составила 5,89%. Это показатель остается выше, чем в целом по стране (5,31%). Такие данные приводит Центральный банк.
Заметнее всего снизились цены на яйца, что связано с увеличением объемов их производства в регионе. В целом за год их стоимость уменьшилась на 1,53%.
Стали дешевле овощи закрытого грунта. С наступлением теплой погоды издержки производителей на отопление и освещение теплиц снизились, из-за чего снизились цены на помидоры и огурцы. По сравнению с маем прошлого года плодоовощная продукция стала дешевле на 7,38%.
Из-за роста производства сливочного масла в Калининградской области снизилась его стоимость. За год масложировая продукция подешевела на 4,09%. Вместе с тем сыр вопрос в цене, поскольку местные производители перекладывали возросшие затраты на логистику, упаковку и сырье в стоимость. По итогу за год он подорожал на 1,85%.
Среди непродовольственных товаров значительнее всего подорожали электроника и техника. В частности речь идет о пылесосах, холодильниках, стиральных машинах и микроволновках. Продавцы переносили накопленные издержки в стоимость этих товаров — в течение года цены на них в регионе несколько раз заметно снижались, после чего в мае скорректировались вверх. В целом за год электроника и техника подешевели на 4,68%.
Цены на легковые автомобили выросли. Так, из-за оживления спроса в регионе подорожали импортные машины с пробегом. За год цены на автомобили выросли на 1,62%.
Снизились цены на строительные материалы. В ЦБ объяснили это снижением объемов строительства, которое привело к уменьшению спроса на материалы. При этом за год цены на строительные материалы практически не изменились.
Среди услуг больше всего выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги. С наступлением туристического сезона спрос на отдых в местных санаториях и пансионатах повысился, что позволило оздоровительным учреждениям перенести в стоимость услуг накопленные издержки на содержание материально-технической базы, расходы на коммунальные услуги и оплату труда. В целом за год санаторно- оздоровительные услуги в регионе подорожали на 21,29%.
Также повысилась стоимость услуг зарубежного туризма. С началом высокого сезона подорожали путевки на популярные курорты Турции и путешествия в Беларусь. Спрос на туры в Турцию также возрос благодаря введению прямых рейсов из Калининграда. За год услуги зарубежного туризма подорожали на 2,77%.