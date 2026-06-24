Центральный банк заявил о замедлении годовой инфляции в Калининграде в мае

Среди непродовольственных товаров значительнее всего подорожали электроника и техника. В частности речь идет о пылесосах, холодильниках, стиральных машинах и микроволновках. Продавцы переносили накопленные издержки в стоимость этих товаров — в течение года цены на них в регионе несколько раз заметно снижались, после чего в мае скорректировались вверх. В целом за год электроника и техника подешевели на 4,68%.