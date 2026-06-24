В Волгоградской области в мае цены почти не изменились

Цены в Волгоградской области в мае 2026 года, по данным Волгоградского отделения Банка России, почти не изменились. Что-то дорожало, что-то дешевело, но в среднем по сравнению с апрелем больше тратить на покупки и услуги волгоградцы не стали. Годовая инфляция в мае составила 4,58% и это ниже, чем в целом в России.