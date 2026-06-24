Росстат сообщил, что бензин в России в мае подорожал на 0,9%

Цены на бензин в России в мае выросли на 0,9% по сравнению с апрелем, следует из пресс-релиза Росстата (есть у РБК). В годовом выражении рост ускорился до 12,9 против 12,3% месяцем ранее. Данные приведены без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Согласно статистике ведомства, с начала года бензин подорожал на 4,6%. Наиболее заметный месячный рост цен был зафиксирован в Севастополе (+6%) и в Крыму (+5,8%), тогда как снижение отмечено только в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,5%). В Москве бензин за месяц подорожал на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.
Средняя потребительская цена бензина в России к концу мая достигла 67,7 ₽ за литр. Стоимость бензина АИ-92 составила 64,04 ₽, АИ-95 — 69,65 ₽, АИ-98 и выше — 94,25 ₽ за литр.
Цены производителей бензина в мае выросли на 2,5% по сравнению с апрелем и на 22% в годовом выражении. Наиболее существенное повышение Росстат зафиксировал в Татарстане (+11,7%), Кемеровской области (+6,3%) и Башкортостане (+3,9%).
Одновременно цены производителей нефти в мае увеличились на 16,8% к апрелю, тогда как тарифы на ее транспортировку по трубопроводам снизились на 1,1%.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее этим днем заявил, что в России не наблюдается скачка цен на топливо. По его оценке, рост стоимости топлива наблюдается преимущественно на независимых АЗС, тогда как на заправках крупных нефтяных компаний изменения цен остаются незначительными.
Топливный рынок находится в центре внимания властей с мая на фоне сообщений о нехватке горючего в ряде регионов, включая Крым, Севастополь и Краснодарский край. В связи с этим ФАС рекомендовала нефтяным компаниям придерживаться принципов ответственного ценообразования и усилила контроль за реализацией топлива в нескольких федеральных округах.
В среду, 24 июня, Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку топливного рынка. Изменения предусматривают корректировку демпфирующего механизма и отдельных налоговых параметров для производителей бензина.
Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее сообщил, что новые меры не потребуют дополнительных расходов бюджета. По его словам, сокращение выплат по обратному акцизу компенсируется снижением объемов нефтепереработки.
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