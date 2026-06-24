Росстат сообщил, что бензин в России в мае подорожал на 0,9%

Согласно статистике ведомства, с начала года бензин подорожал на 4,6%. Наиболее заметный месячный рост цен был зафиксирован в Севастополе (+6%) и в Крыму (+5,8%), тогда как снижение отмечено только в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,5%). В Москве бензин за месяц подорожал на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.