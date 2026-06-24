11 дорог до больниц отремонтируют в Волгограде в 2026 году

В областном центре в текущем году дорожники приведут в порядок 11 участков дорог, ведущих к больницам, сообщает администрация Волгоградской области.
Одним из таких участков станет часть проспекта Героев Сталинграда, по которому можно добраться сразу до нескольких больниц, включая опорное медучреждение — больницу № 15, оснащенное посадочной площадкой для санавиации. Отремонтируют специалисты и улицу 64-й Армии между пересечениями с улицами Санаторной и Изоляторной — отрезок, который ведет к поликлинике № 5, горбольнице № 1 и областному клиническому центру восстановительной медицины. Также обновят городские подъезды к клинической больнице № 5, кожно-венерологическому диспансеру и детской стоматологической клинике № 2.
Еще часть дорог, ведущих к больницам, приведут в порядок в Волжском — до детских поликлиник № 1, 2 и 3, до городской поликлиники № 3 и реабилитационному соматическому отделению «Городской детской больницы».
А в Дубовском районе дорожники отремонтируют 9-километровый участок региональной дороги, ведущей к ФАПу Прямобалкинского сельского поселения.
А параллельно под Волгоградом строится трасса, которая станет частью объезда на Луганск.