11 дорог до больниц отремонтируют в Волгограде в 2026 году

Одним из таких участков станет часть проспекта Героев Сталинграда, по которому можно добраться сразу до нескольких больниц, включая опорное медучреждение — больницу № 15, оснащенное посадочной площадкой для санавиации. Отремонтируют специалисты и улицу 64-й Армии между пересечениями с улицами Санаторной и Изоляторной — отрезок, который ведет к поликлинике № 5, горбольнице № 1 и областному клиническому центру восстановительной медицины. Также обновят городские подъезды к клинической больнице № 5, кожно-венерологическому диспансеру и детской стоматологической клинике № 2.