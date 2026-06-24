ФАС призвала топливные ассоциации к ответственному ценообразованию

24 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России сейчас не наблюдается скачка цен на топливо. На вопрос журналиста Александра Юнашева, не приходится ли кабмину закладывать в бюджет дополнительные траты «на фоне скачков цен на бензин», министр ответил, что в целом не может согласиться, что рост цен есть.