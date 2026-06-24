ФАС призвала топливные ассоциации к ответственному ценообразованию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
В письме, направленном в адрес 26 объединений ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в розничном и мелкооптовом сегментах рынка.
В ведомстве указали, что в настоящий момент ФАС анализирует ценообразования у лидеров в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям.
Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. В мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты.
В то же время в Минэнерго сообщили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой. В Кремле также не увидели риски с обеспечением регионов топливом.
24 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России сейчас не наблюдается скачка цен на топливо. На вопрос журналиста Александра Юнашева, не приходится ли кабмину закладывать в бюджет дополнительные траты «на фоне скачков цен на бензин», министр ответил, что в целом не может согласиться, что рост цен есть.
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