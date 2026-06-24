Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС призвала топливные ассоциации к ответственному ценообразованию

В письме, направленном в адрес 26 объединений ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в розничном и мелкооптовом сегментах рынка.

Источник: РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В письме, направленном в адрес 26 объединений ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в розничном и мелкооптовом сегментах рынка.

В ведомстве указали, что в настоящий момент ФАС анализирует ценообразования у лидеров в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям.

Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. В мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты.

В то же время в Минэнерго сообщили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой. В Кремле также не увидели риски с обеспечением регионов топливом.

24 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России сейчас не наблюдается скачка цен на топливо. На вопрос журналиста Александра Юнашева, не приходится ли кабмину закладывать в бюджет дополнительные траты «на фоне скачков цен на бензин», министр ответил, что в целом не может согласиться, что рост цен есть.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше