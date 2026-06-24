«Известия»: в РФ сократят срок действия льготной ставки по семейной ипотеке

~Максимальная сумма кредита при этом тоже будет зависеть от количества детей в семье.~ Для столичных регионов — не более 12 млн рублей для семей с одним ребенком, до 15 млн для семей с двумя детьми и до 18 млн для семей с тремя и более детьми. Для остальных — не более 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн с двумя детьми и до 10 млн с тремя и более. Однако максимальная сумма не будет учитывать размер первоначального взноса.