«Металлоинвест» закрыл книгу облигаций с рекордным спросом

Финальная ставка купона установлена на уровне «ключевая ставка ЦБ + 165 б.п.». Это на 10−20 б.п. ниже, чем по предыдущим выпускам «Металлоинвеста» в феврале и марте 2026 года. Достигнутый спред стал минимальным среди всех металлургов России с начала года.