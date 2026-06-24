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Хинштейн заявил о смягчении ограничений по топливу в Курской области

Накануне Хинштейн сообщил, что с 24 июня заправка на АЗС региона производится исключительно в баки автомобилей. Менее чем через сутки меры были скорректированы, это связано с нуждами населения в некоторых районах.

Источник: РБК

В Курской области смягчили ограничения на продажу топлива в приграничных муниципалитетах — теперь жителям разрешено заправлять не только автомобили, но и заливать топливо в канистры. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он пояснил, что решение принято, поскольку многие жители не уехали с приграничных территорий и в условиях отключений электричества требуется топливо для работы генераторов.

«Также увеличим поставки ГСМ в отселенные районы, обеспечив все меры безопасности — враг намеренно бьет по заправкам и бензовозам», — добавил он.

Хинштейн призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что обстановка остается под контролем.

«Ситуация непростая, но контролируемая. Только вместе с ней справимся. Прошу набраться терпения», — резюмировал он.

Накануне Хинштейн сообщил, что в Курской области с 24 июня вводятся временные ограничения на продажу топлива из-за резкого роста спроса — заправка на АЗС будет производиться исключительно в баки автомобилей. При этом губернатор заверил, что запас топлива в регионе достаточный.

С весны в ряде регионов России местные власти фиксировали проблемы с поставками топлива. Во избежание создания искусственного дефицита и для борьбы со спекулянтами в Липецкой, Саратовской, Омской, Тверской областях, ХМАО и некоторых других регионах ограничили продажу топлива или ввели лимит на его отпуск на АЗС.

В мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования. Накануне ведомство поручило расширить усиленный контроль за реализаций топлива на 16 территориальных органах в четырех федеральных округах.

24 июня Госдума приняла поправки к Налоговому кодексу для стимулирования рынка топлива в России.

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