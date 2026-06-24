Хинштейн заявил о смягчении ограничений по топливу в Курской области

С весны в ряде регионов России местные власти фиксировали проблемы с поставками топлива. Во избежание создания искусственного дефицита и для борьбы со спекулянтами в Липецкой, Саратовской, Омской, Тверской областях, ХМАО и некоторых других регионах ограничили продажу топлива или ввели лимит на его отпуск на АЗС.