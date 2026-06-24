Бензин в России за неделю подорожал на 3%

По данным Росстата, за неделю цены на бензин изменились в 78 регионах России. Сильнее всего он подорожал в Дагестане (+16,5%) и Чечне (+15,2%). Средняя цена на Аи-92 в стране увеличилась на 2 ₽ 13 коп. и достигла 67,54 ₽ за литр. Цена на бензин марки Аи-95 в среднем выросла на 2 ₽ 09 коп. — до 73,2 ₽ за литр, Аи-98 — на 1 ₽ 13 коп., до 96,51 ₽ за литр.