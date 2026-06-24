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ФАС проверяет ценообразование на топливо у мелкооптовых компаний для АЗС

Под проверку цен на топливо попадут мелкооптовые компании после публикаций в СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена провести проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, продававших его независимым АЗС и аграриям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям», — сообщили в ФАС.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка.

При том вице-премьер отметил, что российские власти изучают возможность ввода полного запрета на экспорт дизельного топлива.

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