ФАС проверяет ценообразование на топливо у мелкооптовых компаний для АЗС

«В настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям», — сообщили в ФАС.