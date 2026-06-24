Волгоградстат зафиксировал умеренный рост цен на бензин и дизель за неделю

Следующая актуализация данных будет опубликована 1 июля 2026 года. Статистики изучат изменение цен на АЗС Волгоградской области, начиная с 23 июня — дня, когда на заправках «Лукойла» был установлен лимит на отпуск топлива. Напомним, что объявление о временных ограничениях вызвало ажиотаж среди волгоградцев, в связи с чем власти обратились с призывом не закупать топливо впрок и заверили, что запасов нефтепродуктов в регионе достаточно.