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Волгоградстат зафиксировал умеренный рост цен на бензин и дизель за неделю

В Волгоградской области за период с 16 по 22 июня продолжился рост потребительских цен.

В Волгоградской области за период с 16 по 22 июня продолжился рост потребительских цен на нефтепродукты. Согласно данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, наиболее заметное повышение зафиксировано на дизельное топливо.

По информации статистического ведомства, по состоянию на 22 июня средняя цена литра дизельного топлива в Волгоградском регионе составила 76,42 рублей, что на 0,5% выше показателей предыдущей недели.

Стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 0,3%, достигнув отметки 68,49 рублей за литр. При этом динамика цен по разным маркам оказалась неравномерной:

бензин марки АИ-92 подорожал на 0,26% до 64,60 ₽ за литр;

бензин марки АИ-95 прибавил 0,25%, его средняя цена составила 71,69 ₽ за литр;

бензин марок АИ-98 и выше, цена которого увеличилась на 1,13% и достигла 93,91 ₽ за литр.

Отметим, на текущий момент наблюдаемое повышение цен на топливо в Волгоградской области соответствует общероссийским трендам, связанным с сезонным фактором и динамикой оптовых цен.

Следующая актуализация данных будет опубликована 1 июля 2026 года. Статистики изучат изменение цен на АЗС Волгоградской области, начиная с 23 июня — дня, когда на заправках «Лукойла» был установлен лимит на отпуск топлива. Напомним, что объявление о временных ограничениях вызвало ажиотаж среди волгоградцев, в связи с чем власти обратились с призывом не закупать топливо впрок и заверили, что запасов нефтепродуктов в регионе достаточно.

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