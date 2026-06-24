«Опора России» оценила, кого затронет сохранение порога выручки для НДС

«Это касается достаточно большого круга микропредприятий. По нашим оценкам, это более 400 тыс. налогоплательщиков, у кого оборот от 10 млн до 20 млн, и для них то, что с них не будет удерживаться 5% НДС, это серьезный шаг навстречу», — сказал Калинин.