«Опора России» оценила, кого затронет сохранение порога выручки для НДС

Сохранение порога выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 млн руб. на три года затронет более 400 тыс. компаний. Такую оценку дал президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин в эфире Радио РБК.
«Это касается достаточно большого круга микропредприятий. По нашим оценкам, это более 400 тыс. налогоплательщиков, у кого оборот от 10 млн до 20 млн, и для них то, что с них не будет удерживаться 5% НДС, это серьезный шаг навстречу», — сказал Калинин.
Калинин отметил, что идет серьезная трансформация экономики, включая сферы торговли и логистики, в ряде отраслей «растет очень серьезная конкуренция, в том числе и за трудовые ресурсы, и за рынки сбыта».
Общая тенденция, по словам Калинина, — резкий рост издержек и падение спроса по разным причинам, в том числе из-за жесткой кредитной политики, увеличения налогового бремени и увеличения тарифов.
«Это все приводит к тому, что доходность в малом и среднем бизнесе серьезным образом уменьшилась. И вот это, конечно, большая проблема», — заключил он.
Госдума 24 июня приняла закон, сохраняющий порог годовой выручки на уровне 20 млн руб. в 2027—2029 годах для субъектов малого и среднего предпринимательства. При превышении порога возникает обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Таким образом, малому и среднему бизнесу не придется раньше переходить на уплату НДС.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что решение снизить порог выручки бизнеса коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027—2028 годах.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».