Что делать, если перекрыли выезд на парковке: советы юриста

Юрист отметил, что за подобные действия предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей. Кроме того, пострадавший водитель может через суд потребовать компенсацию расходов — например, на такси, транспорт или упущенный доход. Для этого нужно собрать доказательства: фото и видео блокировки, чеки и копии документов от ГИБДД.