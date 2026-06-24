Производство нефтепродуктов в мае сократилось более чем на 10% год к году

Индекс производства нефтепродуктов в России (составляющая общего индекса промышленного производства) в мае 2026 года снизился на 13,5% по сравнению с маем 2025 года, следует из данных Росстата, опубликованных 24 июня. В апреле годовое снижение показателя составляло 9,1%.
За месяц (относительно апреля 2026-го) производство нефтепродуктов снизилось на 2,3%. В результате в январе—мае показатель сократился на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В целом промпроизводство в России за пять месяцев текущего года выросло на 0,4% в годовом выражении.
Ежемесячные индексы производства считаются Росстатом как отношение стоимостей «корзины» товаров-представителей (произведенное количество, умноженное на цену) в постоянных ценах базисного периода (сейчас это 2023 год). Этот подход известен как «индекс Ласпейреса».
Главы российских регионов в мае сообщали об украинских атаках на российские НПЗ. 1 июня правительство России ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. До этого был введен полный запрет на экспорт бензина — с начала апреля и до конца июля.
Российские власти не публикуют информацию о производстве нефтепродуктов в натуральном выражении на основании решения правительства.
Также Росстат сообщил 24 июня, что автомобильный бензин в России в мае подорожал на 0,9%, а в годовом выражении — на 12,9%. С наступлением лета в стране традиционно возрастает спрос на нефтепродукты.
Топливный рынок находится в центре внимания с мая на фоне сообщений о нехватке горючего в ряде регионов, включая Крым, Севастополь и Краснодарский край. Во Владимирской области губернатор призвал жителей сократить потребление бензина. В среду, 24 июня, Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку топливного рынка. Изменения предусматривают корректировку демпфирующего механизма и отдельных налоговых параметров для производителей бензина.
Вице-премьер Александр Новак 23 июня назвал ситуацию на топливном рынке «непростой, но контролируемой». Власти уже разработали комплекс мер по увеличению поставок, сообщил он. По словам Новака, плановые ремонты на ряде НПЗ перенесены на более поздние сроки, власти также рассматривают полный запрет на экспорт дизтоплива. «Ведомости» сообщили, что в план правительства по стабилизации топливного рынка также может войти увеличение импорта моторного топлива.