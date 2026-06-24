Производство нефтепродуктов в мае сократилось более чем на 10% год к году

За месяц (относительно апреля 2026-го) производство нефтепродуктов снизилось на 2,3%. В результате в январе—мае показатель сократился на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В целом промпроизводство в России за пять месяцев текущего года выросло на 0,4% в годовом выражении.