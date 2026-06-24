Российский бизнес вернулся в Дубай во время затишья на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке не привел к массовой релокации российского бизнеса из ОАЭ. Об этом на сессии «Ъ» на Петербургском международном юридическом форуме заявил Тимофей Носов, партнер международной юридической фирмы BSA Law. По его словам, к маю деловая активность российских компаний в Дубае почти восстановилась.
Как отметил юрист, эскалация конфликта больше всего сказалась на рынке недвижимости. Инвесторы вернулись страну в поисках сделок со скидкой, однако по состоянию за май цены на недвижимость почти не изменились. Многие застройщики из-за нехватки финансирования начали массово переносить сроки сдачи объектов в попытках избежать банкротства. При этот рынок Дубая традиционно славится большими просрочками: девелопер по закону может на 12 месяцев задерживать ввод объекта без необходимости платить компенсации за просрочку. С учетом большого спроса господин Носов ожидает череду слияний и поглощений на рынке.
Дубай — один из самых дорогих рынков недвижимости в мире. По данным компании Knight Frank, к концу 2025 года в эмирате было куплено рекордное число объектов недвижимости стоимостью более $10 млн — 9 тыс. против 6,5 тыс. в Нью-Йорке и 3 тыс. в Лондоне. По подсчетам аналитической компании Reidin, в мае в Дубае была продана недвижимость на 22,5 млрд дирхамов ($6,1 млрд) — на 42% меньше, чем в апреле. The Guardian также пишет, что цены на многие виллы и объекты недвижимости класса люкс с начала войны в Иране упали на десятки миллионов долларов.
С начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале американские военные базы в ОАЭ подверглись массированным атакам беспилотников. В Дубае из-за падения обломков БПЛА пострадали более 200 человек, были повреждены многие знаковые достопримечательности, в том числе отель Burj Al Arab. По данным правительства ОАЭ, на конец прошлого года в Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировано более 13,5 тыс. российских компаний, из которых 2 тыс. получили лицензии в прошлом году. С 2022 года в страну переехало более 100 тыс. русскоязычных резидентов и предпринимателей.