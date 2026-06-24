Российский бизнес вернулся в Дубай во время затишья на Ближнем Востоке

Дубай — один из самых дорогих рынков недвижимости в мире. По данным компании Knight Frank, к концу 2025 года в эмирате было куплено рекордное число объектов недвижимости стоимостью более $10 млн — 9 тыс. против 6,5 тыс. в Нью-Йорке и 3 тыс. в Лондоне. По подсчетам аналитической компании Reidin, в мае в Дубае была продана недвижимость на 22,5 млрд дирхамов ($6,1 млрд) — на 42% меньше, чем в апреле. The Guardian также пишет, что цены на многие виллы и объекты недвижимости класса люкс с начала войны в Иране упали на десятки миллионов долларов.