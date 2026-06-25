На стройке нового моста через Неву забили первую сваю

Это стартовый этап создания конструкций для четвертого этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), который считается самым сложным инженерным участком. Впереди — еще более 1,2 тыс. свай, 160 тыс. кубометров бетона и 16 тыс. тонн металлоконструкций.
Мост длиной 462,9 метра станет вторым за последние 40 лет разводным сооружением через Неву. Его возводят одновременно с Большим Смоленским мостом. Проект призван разгрузить транспортные артерии города. Работы ведутся в условиях плотной застройки рядом с объектами культурного наследия.