На стройке нового моста через Неву забили первую сваю

Мост длиной 462,9 метра станет вторым за последние 40 лет разводным сооружением через Неву. Его возводят одновременно с Большим Смоленским мостом. Проект призван разгрузить транспортные артерии города. Работы ведутся в условиях плотной застройки рядом с объектами культурного наследия.