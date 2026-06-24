Самая дорогая южнокорейская компания SK Hynix привлечет $30 млрд при размещении в США

SK Hynix в последнее время выигрывает от высокого спроса на чипы для систем искусственного интеллекта и дата-центров, в частности на производимые ею чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM). С начала года акции компании подорожали более чем на 280%, а в мае ее капитализация преодолела отметку в $1 трлн. 22 июня SK Hynix стала самой дорогой публичной компанией в Южной Корее, впервые обогнав Samsung.