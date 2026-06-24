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Самая дорогая южнокорейская компания SK Hynix привлечет $30 млрд при размещении в США

Южнокорейский производитель полупроводников SK Hynix, недавно ставший самой дорогой компанией в стране, собирается провести размещение на американской бирже NASDAQ. Она сообщила об этом в документах, поданных в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. В рамках размещения SK Hynix планирует выпустить 17,8 млн новых акций и привлечь 45,5 трлн вон ($29,7 млрд).

Южнокорейский производитель полупроводников SK Hynix, недавно ставший самой дорогой компанией в стране, собирается провести размещение на американской бирже NASDAQ. Она сообщила об этом в документах, поданных в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. В рамках размещения SK Hynix планирует выпустить 17,8 млн новых акций и привлечь 45,5 трлн вон ($29,7 млрд).

Как пишет Reuters, если удастся привлечь такую сумму, это станет вторым по масштабам размещением акций в истории. Оно обгонит IPO Saudi Aramco и Alibaba и уступит только недавнему размещению SpaceX, привлекшей около $85,7 млрд.

SK Hynix собирается начать торги в США 10 июля, но отмечает, что сроки могут измениться. Компания объяснила свое размещение на NASDAQ стремлением привлечь зарубежных инвесторов.

Как и многие иностранные компании на американских биржах, SK Hynix выпустит свои бумаги в виде так называемых американских депозитарных расписок (ADR). Это связано со сложностями американского законодательства в отношении владения и торговли акциями иностранных корпораций для американских инвесторов.

SK Hynix в последнее время выигрывает от высокого спроса на чипы для систем искусственного интеллекта и дата-центров, в частности на производимые ею чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM). С начала года акции компании подорожали более чем на 280%, а в мае ее капитализация преодолела отметку в $1 трлн. 22 июня SK Hynix стала самой дорогой публичной компанией в Южной Корее, впервые обогнав Samsung.

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