Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 миллионов рублей

Исторический Дом П. Я. Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде обрел нового владельца. По итогам аукциона объект культурного наследия был продан за 29,1 млн рублей, хотя стартовая цена составляла 10,6 млн рублей. Таким образом, стоимость здания во время торгов выросла почти в три раза, следует из карточки лота.