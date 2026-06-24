В Петербурге водители сообщили о лимитах на заправку на некоторых АЗС

«Фонтанка» со ссылкой на читателей также пишет, «Газпром нефть» ввела в Петербурге ограничения по отпуску бензина «в одни руки». Как уточнил один из читателей, посетивший несколько АЗС сети, действует ограничение в 30 л, топливо приобретается по предоплате. На «горячей линии» «Газпром нефти» изданию сообщили, что на отдельных АЗС «краткосрочное отсутствие нефтепродуктов вызвано увеличением времени доставки». «Для пресечения спекуляций и перепродаж топлива введен временный лимит отпуска нефтепродуктов в зависимости от территориального расположения АЗС. Об отмене лимитов будет сообщено дополнительно», — рассказали «Фонтанке» в службе поддержки сети.