В Петербурге водители сообщили о лимитах на заправку на некоторых АЗС

На АЗС некоторых сетей в Санкт-Петербурге ввели ряд ограничений на заправку автомобилей, передают «РБК Петербург», «Фонтанка» и «Петербург2».
Как уточнил корреспондент «РБК Петербург», ограничения были зафиксированы на АЗС ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и Teboil, отпуск топлива ограничен 30 л бензина марок АИ-92 и АИ-95 и 60 л дизельного топлива на одно транспортное средство.
На АЗС «Сургутнефтегаз» вечером 23 июня сообщили, что бензина АИ-95 нет в наличии, а на АИ-92 введен лимит в 20 л.
«Фонтанка» со ссылкой на читателей также пишет, «Газпром нефть» ввела в Петербурге ограничения по отпуску бензина «в одни руки». Как уточнил один из читателей, посетивший несколько АЗС сети, действует ограничение в 30 л, топливо приобретается по предоплате. На «горячей линии» «Газпром нефти» изданию сообщили, что на отдельных АЗС «краткосрочное отсутствие нефтепродуктов вызвано увеличением времени доставки». «Для пресечения спекуляций и перепродаж топлива введен временный лимит отпуска нефтепродуктов в зависимости от территориального расположения АЗС. Об отмене лимитов будет сообщено дополнительно», — рассказали «Фонтанке» в службе поддержки сети.
Портал «Петербург2» передает, что в городе зафиксирован рост ограничений на продажу топлива.
Так, по данным издания, лимиты на бензин (30 л) действуют на заправках Teboil, ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», на «Татнефти» — на АИ-95. На «Сургутнефтегазе» бензина можно взять не более 20 л за раз.
РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, Teboil.
В начале июня губернатор соседней с Петербургом Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял о «точечных» проблемах с доступностью бензина и сообщил, что провел оперативное совещание по этому вопросу. Он также утверждал, что дефицита топлива в регионе нет.
«В социальных сетях появились единичные сообщения от пользователей о трудностях с покупкой бензина и дизельного топлива в некоторых районах Ленинградской области Точечные сложности действительно возникают — прежде всего там, где объективно высокая концентрация тяжелого транспорта (Кингисеппский район, Усть-Луга), либо у частных владельцев АЗС», — пояснил он.
С весны в ряде регионов России местные власти фиксировали проблемы с поставками топлива, их связывали со всплеском ажиотажа. В Липецкой, Саратовской, Омской, Тверской областях, ХМАО и некоторых других регионах ограничили продажу топлива или ввели лимит на его отпуск на АЗС.
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