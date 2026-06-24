Картофель подорожал на 13%, лук — на 10% в Волгограде за неделю

Волгоградстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе за неделю — с 16 по 22 июня. Мониторинг, проведенный в Волгограде, Камышине и Михайловке, показал разнонаправленную динамику: значительный рост цен на отдельные овощи и социально значимые продукты, а также заметное снижение стоимости куриных яиц и некоторых непродовольственных товаров.