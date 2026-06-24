В новой бета-версии Telegram появился расширенный редактор постов

В бета-версии Telegram для iOS стал доступен полноэкранный текстовый редактор, позволяющий форматировать сообщения. Об обновлении функционала мессенджера сообщает канал Telegram Info.
В свежей тестовой сборке кнопку ИИ-редактора заменили на запуск расширенного текстового интерфейса. При его активации поле ввода разворачивается на весь экран, открывая доступ к дополнительной панели инструментов прямо над клавиатурой.
Новый режим поддерживает множество средств форматирования сообщений. Пользователям доступны создание заголовков, списков, таблиц, цитат, а также ввод математических формул.
Напомним, в мае 2026 года суд назначил мессенджеру штраф в размере 7 млн рублей за неудаление экстремистского контента.
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