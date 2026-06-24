Россия способна обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиадвигателей

В ходе совещания о развитии отечественной авиации, которое прошло на территории Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова, президент Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет за собой статус одной из немногих стран с уникальными компетенциями в авиастроении. Отечественная промышленность, как сообщает Kremlin.ru, не только справилась с вызовами, связанными с санкционным давлением и разрывом международной кооперации, но и продемонстрировала способность к полному импортозамещению. Особо было подчёркнуто, что Россия входит в четвёрку государств, которые могут обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей, что является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета.