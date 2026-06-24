Россия способна обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиадвигателей

В ходе совещания о развитии отечественной авиации, которое прошло на территории Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова, президент Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет за собой статус одной из немногих стран с уникальными компетенциями в авиастроении. Отечественная промышленность, как сообщает Kremlin.ru, не только справилась с вызовами, связанными с санкционным давлением и разрывом международной кооперации, но и продемонстрировала способность к полному импортозамещению. Особо было подчёркнуто, что Россия входит в четвёрку государств, которые могут обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей, что является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета.
Глава государства отметил, что по ряду направлений отечественная техника не только не уступает лучшим мировым образцам, но и превосходит западные показатели. Положительной тенденцией названо и то, что над созданием новых решений работают молодые коллективы инженеров и конструкторов, средний возраст которых составляет 32−35 лет. Это, по мнению президента, создаёт хорошие перспективы для дальнейшего укрепления инженерно-конструкторских школ России, особенно в условиях сформировавшегося внутреннего рынка для собственного производства.
В рамках совещания была обозначена необходимость наращивания поставок современной отечественной воздушной техники для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки, как внутренние, так и международные. Учитывая риски недостижения целевых показателей по пассажиропотоку, президент поручил Минтрансу представить уточнённые планы и дополнительные меры. Ключевым условием развития отрасли названо определение долгосрочной прогнозной потребности авиакомпаний в самолётах, что позволит сформировать огромный заказ для загрузки авиастроительных заводов и их смежников.
Особое внимание было уделено качеству и конкурентоспособности российских воздушных судов, включая МС-21, новый «Сухой Суперджет» и Ил-114−300. Президент напомнил, что в разработку этих моделей уже вложены значительные средства, и они должны воплощаться в конкретные машины с конкурентной стоимостью. При этом глава государства акцентировал, что, несмотря на оказываемую государством поддержку, персональная ответственность руководителей за соблюдение сроков и качество конечной продукции остаётся на высоком уровне.
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