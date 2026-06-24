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Стоимость серебра снизилась более чем на 8%

Стоимость июльского фьючерса на серебро снижается более чем на 8%. Это следует из данных на бирже Comex. По данным площадки на 21:55 мск стоимость фьючерса падала на 8,36% — до $56,88 за тройскую унцию. Последний раз такая стоимость фиксировалась в ноябре 2025 года.

Стоимость июльского фьючерса на серебро снижается более чем на 8%. Это следует из данных на бирже Comex. По данным площадки на 21:55 мск стоимость фьючерса падала на 8,36% — до $56,88 за тройскую унцию. Последний раз такая стоимость фиксировалась в ноябре 2025 года.

В конце января стоимость золота и серебра достигла исторического максимума. Унция золота стоила около $5,6 тыс., а серебра — около $121. Цены резко упали в конце месяца после того, как президент США Дональд Трамп назначил Кевина Уорша главой Федеральной резервной системы.

Стоимость золота и серебра постепенно снижалась на протяжении всей операции США и Израиля в Иране. Сейчас цены на драгметаллы реагируют снижением на укрепление курса доллара, который, в свою очередь, растет из-за опасений ужесточения денежно-кредитной политики в США.

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