Стоимость серебра снизилась более чем на 8%

Стоимость июльского фьючерса на серебро снижается более чем на 8%. Это следует из данных на бирже Comex. По данным площадки на 21:55 мск стоимость фьючерса падала на 8,36% — до $56,88 за тройскую унцию. Последний раз такая стоимость фиксировалась в ноябре 2025 года.