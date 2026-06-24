Алиханов: замену иностранных двигателей SJ-100 на российские завершат за 2 года

«И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена», — сказал Алиханов. Он отметил, что в коммерческой эксплуатации сейчас находятся около 140 самолетов SJ-100, которые благодаря ремоторизации могут сохранить свой ресурс. Если этого не сделать, они начнут выбывать из парка в достаточно скором времени. Алиханов также добавил, что дальнейшие схемы финансирования программы по замене двигателей будут обсуждаться с Минтрансом.