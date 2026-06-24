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Алиханов: замену иностранных двигателей SJ-100 на российские завершат за 2 года

Глава Минпромторга сообщил, что средства на опытно-конструкторские работы для SJ-100 уже найдены.

Источник: Комсомольская правда

Министерство промышленности и торговли РФ в ближайшие два года планирует завершить программу по замене иностранных двигателей на самолетах SJ-100 российскими аналогами. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, средства на опытно-конструкторские работы уже изысканы внутри бюджета министерства.

«И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена», — сказал Алиханов. Он отметил, что в коммерческой эксплуатации сейчас находятся около 140 самолетов SJ-100, которые благодаря ремоторизации могут сохранить свой ресурс. Если этого не сделать, они начнут выбывать из парка в достаточно скором времени. Алиханов также добавил, что дальнейшие схемы финансирования программы по замене двигателей будут обсуждаться с Минтрансом.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин в подмосковном Жуковском осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета «Суперджет-100» (SJ-100), заняв кресло пилота. Глава государства прибыл на территорию Летно-исследовательского института имени Громова, где ознакомился с образцами новой российской авиатехники, включая Ил-114−300 и МС-21.

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