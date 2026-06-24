Минтранс не увидел «критических рисков» для рынка авиатоплива

Расходы группы «Аэрофлот» на авиатопливо с начала 2026 года выросли на 7%, сообщал в ходе ПМЭФ гендиректор компании Сергей Александровский. Однако при этом он подчеркивал, что, несмотря на рост цен, авиакомпания не сталкивалась с дефицитом топлива в аэропортах.