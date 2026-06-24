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Минтранс не увидел «критических рисков» для рынка авиатоплива

«Критических рисков» на рынке авиационного топлива в России сейчас нет, ситуация остается контролируемой, заявил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам, передает ТАСС.

Источник: РБК

«Критических рисков» на рынке авиационного топлива в России сейчас нет, ситуация остается контролируемой, заявил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам, передает ТАСС.

«На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании», — сказал Никитин.

По его словам, Минтранс и компании ТЭК находятся в ежедневном контакте по вопросу обеспечения перевозчиков топливом.

В июне власти предложили меры для стабилизации рынка авиатоплива. В Минтрансе тогда заявляли, что российские аэропорты обеспечены его необходимым резервом.

Расходы группы «Аэрофлот» на авиатопливо с начала 2026 года выросли на 7%, сообщал в ходе ПМЭФ гендиректор компании Сергей Александровский. Однако при этом он подчеркивал, что, несмотря на рост цен, авиакомпания не сталкивалась с дефицитом топлива в аэропортах.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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