Минтранс не увидел «критических рисков» для рынка авиатоплива

«Критических рисков» на рынке авиационного топлива в России сейчас нет, ситуация остается контролируемой, заявил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам, передает ТАСС.
«На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании», — сказал Никитин.
По его словам, Минтранс и компании ТЭК находятся в ежедневном контакте по вопросу обеспечения перевозчиков топливом.
В июне власти предложили меры для стабилизации рынка авиатоплива. В Минтрансе тогда заявляли, что российские аэропорты обеспечены его необходимым резервом.
Расходы группы «Аэрофлот» на авиатопливо с начала 2026 года выросли на 7%, сообщал в ходе ПМЭФ гендиректор компании Сергей Александровский. Однако при этом он подчеркивал, что, несмотря на рост цен, авиакомпания не сталкивалась с дефицитом топлива в аэропортах.
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