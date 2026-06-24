В фонде «Восход» допустили появление в России космических «единорогов»

Какой сейчас курс? Куда движется финансовая система и что нужно об этом знать, чтобы правильно распоряжаться своими деньгами? Как выбрать инструменты для инвестиций, собрать портфель и оценить риски? На эти вопросы РБК на всех площадках будет отвечать вместе с экспертами с 22 июня по 5 июля в рамках проекта «Какой курс?». Многих из них вы можете увидеть лично на главном инвестиционном событии — «Инвест Викенде» РБК 27 июня. Билеты на событие по ссылке.