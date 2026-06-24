В фонде «Восход» допустили появление в России космических «единорогов»

В России возможно появление стартапов с капитализацией на миллиард долларов в сфере медицины и космоса. Такое мнение выразил управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов в рамках проекта «Какой курс?» на Радио РБК.
Какой сейчас курс? Куда движется финансовая система и что нужно об этом знать, чтобы правильно распоряжаться своими деньгами? Как выбрать инструменты для инвестиций, собрать портфель и оценить риски? На эти вопросы РБК на всех площадках будет отвечать вместе с экспертами с 22 июня по 5 июля в рамках проекта «Какой курс?». Многих из них вы можете увидеть лично на главном инвестиционном событии — «Инвест Викенде» РБК 27 июня. Билеты на событие по ссылке.
«Я уверен, что у нас будут сделки на миллиард долларов. И мне хотелось бы, конечно, чтобы это были компании либо из сектора медицинского. Либо из космического сектора SpaceTech. Я вот реально верю, что у нас могут появиться наши “частные единороги” в секторе SpaceTech», — сказал он.
Саркисов считает, что появление «частных единорогов» в медицинской сфере возможно в области нейроимплантов. Говоря о космической области, он допустил, что «частными единорогами» будут компании из области роботизации и беспилотных гражданских направлений.
Руслан Саркисов — управляющий партнер венчурного фонда «Восход». Окончил Государственный университет управления, Институт финансового менеджмента. Работал в российских и международных компаниях и фондах с фокусом на высокотехнологичные проекты, телеком и сырьевой сектор. В 2011—2013 был старшим вице-президентом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Фонд «Восход» включает более 40 компаний с фокусом на deeptech. Общий объем средств под управлением — 18 млрд руб.
Саркисов также допустил, что новые «единороги» будут появятся в области промышленной автоматизации в течение 7−10 лет.
Компания-единорог (от англ. Unicorn company) — компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше $1 млрд. Термин применяется с начала 2010-х годов.
Кроме «единорогов», иногда эксперты выделяют декакорнов (оценка от $10 млрд) и гектакорнов ($100 млрд и более).
Согласно отчету исследовательского института Hurun от 2025 года, в мире насчитывается более 1,5 тыс. компаний-единорогов стоимостью выше $1 млрд. Первые три места в списке занимают SpaceX Илона Маска, владелец TikTok ByteDance и OpenAI, оценка каждой из этих трех компаний в 2025 году превысила $300 млрд. Среди лидеров с русскоязычными основателями — финтех-сервис Revolut, мессенджер Telegram, онлайн-доска для совместной работы Miro. В 2025 году список таких компаний пополнили еще несколько стартапов с русскоязычными основателями. Журнал Forbes выделил компании с российскими корнями стоимостью не более $10 млрд, среди них — Personio ($8,5 млрд), XTX Markets ($7,3 млрд), 1Password ($6,8 млрд).
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».