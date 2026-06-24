Счётная палата: Минздрав недовыполнил план по доходам в три раза

Счетная палата Российской Федерации завершила проверку исполнения федерального бюджета за 2025 год в сфере здравоохранения, охватив деятельность Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Основным итогом ревизии стало выявление существенного недовыполнения доходной части бюджета Министерством. Вместо запланированных поступлений в казну от Минздрава поступило лишь 8,4 млрд рублей, что составило всего 35,2% от утвержденного прогноза, хотя по отдельным источникам доходов ведомство показало перевыполнение в 21 раз.
На этом фоне поднадзорные Минздраву службы, напротив, продемонстрировали положительную динамику по сбору доходов. Роспотребнадзор перечислил в бюджет 947,8 млн рублей при перевыполнении плана на 1,3%, а Росздравнадзор — 603,5 млн рублей, что на 24,6% превысило прогнозные значения. Что касается расходной части, все три ведомства сработали на высоком уровне: Минздрав исполнил бюджет на 98,9%, Роспотребнадзор — на 99,9%, а Росздравнадзор — на 99% от утвержденных назначений.
Анализ реализации государственной программы «Развитие здравоохранения», исполненной на 99,4%, выявил проблемы с достижением целевых показателей по ряду ключевых федеральных проектов. Наименьший уровень освоения средств зафиксирован по проектам «Борьба с сахарным диабетом» (91,2%), «Здоровье для каждого» (92,9%) и «Модернизация первичного звена» (95%). Кроме того, из 11 запланированных показателей госпрограммы не был достигнут один — фактическая заболеваемость гепатитом С составила 40,77 человек на 100 тысяч населения при плановом значении 31,12, что свидетельствует о негативной эпидемиологической динамике.
Отдельное внимание в отчете уделено вопросам строительства и финансовой дисциплины. При запланированных 87,5 млрд рублей на капитальные вложения Минздрав освоил только 56,7 млрд, введя в эксплуатацию 12 из 15 запланированных объектов, при этом сроки сдачи четырех объектов были перенесены на 2026 год. В ходе проверки также вскрылись нарушения: в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко зафиксировано завышение стоимости контрактов на 9,4 млн рублей и простаивание дорогостоящего оборудования стоимостью 200 млн рублей, а в Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре выявлены проблемы с отчетностью по госпрограммам, неэффективное использование субсидий и факты нецелевого расхода средств при оплате работ на территориях, не находящихся в пользовании ведомств.
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