Счётная палата: Минздрав недовыполнил план по доходам в три раза

Отдельное внимание в отчете уделено вопросам строительства и финансовой дисциплины. При запланированных 87,5 млрд рублей на капитальные вложения Минздрав освоил только 56,7 млрд, введя в эксплуатацию 12 из 15 запланированных объектов, при этом сроки сдачи четырех объектов были перенесены на 2026 год. В ходе проверки также вскрылись нарушения: в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко зафиксировано завышение стоимости контрактов на 9,4 млн рублей и простаивание дорогостоящего оборудования стоимостью 200 млн рублей, а в Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре выявлены проблемы с отчетностью по госпрограммам, неэффективное использование субсидий и факты нецелевого расхода средств при оплате работ на территориях, не находящихся в пользовании ведомств.