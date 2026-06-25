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Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 25 июня

Нацбанк Беларуси опустил курс доллара и курс евро и поднял курс российского рубля на 25 июня, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 25 июня, четверг. В итоге стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля немного подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, в четверг, 25 июня, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8155 белорусского рубля, 1 евро — 3,1947 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7743 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, установленными на среду, 24 июня, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос в четверг, 25 июня. Ощутимо изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0008 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0193 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0015 белрубля.

Ранее Белстат раскрыл среднюю зарплату в Беларуси.

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