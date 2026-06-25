СП: расходы на обслуживание госдолга в 2025 году составили 3,21 трлн рублей

В материалах также указывается, что в прошлом году госдолг РФ увеличился на 6,09 трлн рублей, или на 21%. «По состоянию на 1 января 2026 года госдолг составил в эквиваленте 35 134,9 млрд руб. (16,4% ВВП согласно второй оценке Росстата), в том числе государственный внутренний долг Российской Федерации увеличился на 6 912,5 млрд руб., или на 29,1%, и составил 30 654,8 млрд руб. Государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 818,4 млрд руб., или на 15,4%, и составил 4 480,1 млрд руб., при этом в долларовом эквиваленте увеличился на $5,2 млрд, или на 9,9%, и составил эквивалент $57,3 млрд», — говорится в материалах.