СП: расходы на обслуживание госдолга в 2025 году составили 3,21 трлн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Расходы бюджета России на обслуживание госдолга в 2025 году достигли 3,21 трлн рублей — на 882,9 млрд рублей больше, чем годом ранее. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) о результатах проверки исполнения федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2025 год в Минфине.
«Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2025 году составили 3 211,6 млрд рублей, или 99,9% от объема, утвержденного сводной бюджетной росписью, что на 882,9 млрд рублей, или на 37,9%, больше, чем в 2024 году», — говорится в материалах.
В том числе расходы на обслуживание государственного внутреннего долга составили 3,07 трлн рублей (99,95% от показателя сводной бюджетной росписи), расходы на обслуживание государственного внешнего долга — 141,5 млрд рублей (98,6% от показателя, утвержденного сводной бюджетной росписью), отмечается в материалах.
Кроме того, увеличение расходов на обслуживание государственного внутреннего долга в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 42,2% обусловлено увеличением государственного внутреннего долга по ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, а также высокими процентными ставками.
В материалах также указывается, что в прошлом году госдолг РФ увеличился на 6,09 трлн рублей, или на 21%. «По состоянию на 1 января 2026 года госдолг составил в эквиваленте 35 134,9 млрд руб. (16,4% ВВП согласно второй оценке Росстата), в том числе государственный внутренний долг Российской Федерации увеличился на 6 912,5 млрд руб., или на 29,1%, и составил 30 654,8 млрд руб. Государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 818,4 млрд руб., или на 15,4%, и составил 4 480,1 млрд руб., при этом в долларовом эквиваленте увеличился на $5,2 млрд, или на 9,9%, и составил эквивалент $57,3 млрд», — говорится в материалах.
Фонд национального благосостояния.
В свою очередь, совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте за 2025 год увеличился на 1,54 трлн рублей, или на 12,9%. По состоянию на 1 января 2026 года его объем составил 13,42 трлн рублей (6,3% ВВП согласно второй оценке Росстата).
Объем ликвидных активов ФНБ увеличился до 4,1 трлн рублей, или на 275,1 млрд рублей.
Также уточняется, что пополнение ФНБ в 2025 году составило 1,3 трлн рублей, что превышает аналогичный показатель 2024 года в 33,2 раза.