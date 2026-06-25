СП: исполнение бюджета ФАС по доходам в 2025 году составило 7,1 млрд рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Счетная палата (СП) проверила, как в 2025 году исполняла бюджет Федеральная антимонопольная служба. В отчетном году исполнение федерального бюджета ФАС России по доходам составило 7,1 млрд рублей, что на 12,9% меньше прогнозируемого объема. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.
Там отметили, что, как и годом ранее, основную долю доходов ФАС — 93,6% — составили поступления от уплаты административных штрафов.
Расходы в 2025 году исполнены антимонопольной службой на высоком уровне — 99,99% (в сумме 27,1 млрд рублей). В структуре расходов, как и годом ранее, наибольший объем (18,3 млрд руб., или 67,5%) приходится на предоставление субсидий энергосбытовой организации ООО «Единый закупщик» для поставки электрической энергии на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По итогам 2025 года плановое значение результата предоставления субсидии в целом достигнуто.
По итогам проверки бюджетная отчетность ФАС за 2025 год с учетом уровня существенности признана Счетной палатой достоверной.
«Вместе с тем проверка выявила ряд нарушений и недостатков, допущенных ФАС России, отдельными территориальными органами службы и ФБУ “ИТЦ ФАС России” в ходе исполнения бюджета», — отметили в ведомстве. Проверка показала, что отдельные территориальные органы не соблюдали установленные законодательством сроки направления постановлений о взыскании штрафов судебным приставам-исполнителям. В результате ФССП России было отказано в возбуждении исполнительных производств в отношении дебиторской задолженности на сумму 21,5 млн рублей.