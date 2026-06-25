СП: исполнение бюджета ФАС по доходам в 2025 году составило 7,1 млрд рублей

Расходы в 2025 году исполнены антимонопольной службой на высоком уровне — 99,99% (в сумме 27,1 млрд рублей). В структуре расходов, как и годом ранее, наибольший объем (18,3 млрд руб., или 67,5%) приходится на предоставление субсидий энергосбытовой организации ООО «Единый закупщик» для поставки электрической энергии на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По итогам 2025 года плановое значение результата предоставления субсидии в целом достигнуто.