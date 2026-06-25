Экономист Балынин сказал, почему выгоднее уходить в отпуск в июле

Россияне традиционно планируют летний отдых, ориентируясь на погоду и школьные каникулы, однако финансовый аспект часто уходит на второй план. Стоит ли брать долгожданный отпуск в середине лета или лучше перенести его на другой месяц, чтобы не потерять в деньгах? Подробнее об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.