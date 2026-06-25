Экономист Балынин сказал, почему выгоднее уходить в отпуск в июле

Россияне традиционно планируют летний отдых, ориентируясь на погоду и школьные каникулы, однако финансовый аспект часто уходит на второй план. Стоит ли брать долгожданный отпуск в середине лета или лучше перенести его на другой месяц, чтобы не потерять в деньгах? Подробнее об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист напомнил, что в 2026 году июль станет единственным месяцем с максимальным показателем в 23 рабочих дня. Годом ранее таких месяцев было два. Для сравнения, в августе, который также насчитывает 31 календарный день, рабочих будней будет лишь 21.
Чтобы продемонстрировать выгоду на конкретных цифрах, Игорь Балынин приводит расчет для работника с заработной платой в 105 тысяч рублей в месяц и средним дневным заработком в 3,3 тысячи рублей.
«Если, например, взять отпуск 14 дней в июле, например, с 13 по 26 июля, то тогда в рассматриваемом примере будет выплачено отпускных 46,2 тыс. рублей (14 дней*3,3 тыс.). В оставшемся периоде июля будет 8 рабочих дней до отпуска и 5 рабочих дней после его окончания. Тогда начисленная сумма зарплаты составит 59,4 тыс. рублей (105*13/23). Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 105,6 тыс. рублей», — пояснил Балынин.
Совершенно иная картина складывается при уходе в отпуск в августе, где также 31 календарный день, но только 21 рабочий.
«Для сравнения, если взять отпуск, например, в августе 2026 года с 10 по 23 августа, то мы получим следующий расчёт: за дни отпуска будет выплачено отпускных 46,2 тыс. рублей, а за оставшиеся 11 рабочих дней 55 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 101,2 тыс. рублей», — отметил доцент.
Разница между июльским и августовским сценарием при прочих равных составляет 4,4 тысячи рублей.
Балынин также напомнил и о сроках перечисления средств, чтобы отпуск не омрачился финансовыми неожиданностями. Выплаты производятся не позднее чем за три дня до начала отпуска.