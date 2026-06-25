Директор РТДС: Таиланд заинтересован в закупке российских энергоресурсов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Таиланд заинтересован в закупке энергоресурсов у российской стороны с учетом сохранения за РФ статуса крупнейшего и наиболее надежного поставщика энергоресурсов на рынки третьих стран. Об этом заявил исполнительный директор российско-таиландского делового совета (РТДС) Владимир Ковалев в интервью ТАСС по итогам саммита Россия — АСЕАН.
«Мы все слышали об интересе наших таиландских коллег к закупкам энергоресурсов из России. Эта тема все еще на повестке дня, потому что Россия является крупнейшим и наиболее надежным поставщиком энергоресурсов на рынки третьих стран. Но здесь необходимо, опять же, и на политическом уровне прийти к консенсусу, и на уровне отдельных компаний, — подчеркнул он. — А мы как деловой совет, конечно же, готовы эти проекты сопровождать и содействовать их успешной реализации».
По его словам, обсуждаются и вопросы развития сотрудничества между Россией и Таиландом в сферах тяжелой промышленности и ядерной энергетики. «Я даже хочу сказать о том, что в рамках нашего форума, который состоится в конце октября — начале ноября, мы будем обсуждать одну из основных тем — сотрудничество в сфере базовых отраслей: это и металлургия, это и энергетика, конечно же, — отметил глава РТДС. — Этот запрос на сегодняшний день есть. Компания “Новосталь-М”, которую я также представляю помимо Российско-таиландского делового совета, сегодня успешно работает на таиландском рынке».
С российской стороны продолжаются поставки сталелитейной продукции, продолжил Ковалев, и при этом Таиланд остается «не только точкой потребления российской продукции, но и неким хабом для работы на всю Юго-Восточную Азию», что является очень положительным примером. «Мы знаем о положительном опыте работы госкорпорации “Росатом”. На сегодняшний день в Бангкоке открыто представительство Росатома, и коллеги обсуждают проекты в самых разных сферах: это и ядерная медицина, это и сотрудничество по атомной энергетике, по основному направлению работы Росатома, и в целом ряде других сфер», — рассказал глава Российско-таиландского делового совета.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.