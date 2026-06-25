Директор РТДС: Таиланд заинтересован в закупке российских энергоресурсов

По его словам, обсуждаются и вопросы развития сотрудничества между Россией и Таиландом в сферах тяжелой промышленности и ядерной энергетики. «Я даже хочу сказать о том, что в рамках нашего форума, который состоится в конце октября — начале ноября, мы будем обсуждать одну из основных тем — сотрудничество в сфере базовых отраслей: это и металлургия, это и энергетика, конечно же, — отметил глава РТДС. — Этот запрос на сегодняшний день есть. Компания “Новосталь-М”, которую я также представляю помимо Российско-таиландского делового совета, сегодня успешно работает на таиландском рынке».