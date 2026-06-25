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Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России

Возглавила список сеть киберспортивных клубов Colizeum.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сеть киберспортивных клубов Colizeum заняла первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 30 самых выгодных франшиз России. Список опубликован на сайте издания.

По данным журнала, вложения составляют 8 млн рублей, годовая выручка — 21,3 млн рублей, а прибыль франчайзинговой точки составила 10,7 млн рублей.

Второе место в рейтинге занимает еще одна сеть игровых клубов — CyberX Community. Их инвестиции во франшизу составляют 8 млн рублей, выручка — 20,2 млн рублей, прибыль — 9,9 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров образовательный центр ITHub. Вложения в франшизу составили 30 млн рублей, выручка — 202,63 млн рублей, а прибыль — 40,53 млн рублей.

В рейтинг издания также вошли сеть детских садов Sun School (17,3 млн рублей), сеть спа-салонов «Алтайская здравница» (6,5 млн рублей), сеть барбершопов «Топган» (5,5 млн рублей) и другие.