В России изменятся правила начисления пенсии: чего ждать в 2027 году

С 1 января 2027 года в России страховую пенсию по старости планируют назначать в автоматическом режиме. Соответствующий законопроект Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш для агентства «Прайм».