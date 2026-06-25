Комиссия РФ и Таиланда по сотрудничеству обсудит соглашение о защите инвестиций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заседание смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству намечено на август, будет обсуждаться заключение соглашения о защите инвестиций. Об этом заявил исполнительный директор российско-таиландского делового совета (РТДС) Владимир Ковалев в интервью ТАСС по итогам саммита Россия — АСЕАН.
«В августе текущего года планируется проведение межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Таиландом», — сказал он, уточнив, что на повестке дня будет вопрос заключения соглашения о защите инвестиций.
По мнению собеседника агентства, «очень важно создание некой инфраструктуры, правовой основы для защиты взаимных инвестиций». Исполнительный директор РТДС отметил, что «сегодня этот вопрос обсуждается, обсуждаются вопросы заключения соглашения о защите инвестиций». «Мы как российско-таиландский деловой совет подготовили консолидированную позицию бизнеса по этому вопросу, и это звучало из уст министра экономического развития России Максима Решетникова. Как раз сейчас Минэк активно работает над этим документом», — пояснил Владимир Ковалев.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.