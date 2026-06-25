Комиссия РФ и Таиланда по сотрудничеству обсудит соглашение о защите инвестиций

По мнению собеседника агентства, «очень важно создание некой инфраструктуры, правовой основы для защиты взаимных инвестиций». Исполнительный директор РТДС отметил, что «сегодня этот вопрос обсуждается, обсуждаются вопросы заключения соглашения о защите инвестиций». «Мы как российско-таиландский деловой совет подготовили консолидированную позицию бизнеса по этому вопросу, и это звучало из уст министра экономического развития России Максима Решетникова. Как раз сейчас Минэк активно работает над этим документом», — пояснил Владимир Ковалев.