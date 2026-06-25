Средний класс Приморья беднеет и уже не спешит за кредитами — экономист

«Сейчас происходит размывание среднего класса. Становится меньше не денег в экономике, а людей с деньгами. Большая сумма денег сконцентрировалась в руках богатых, а кто-то тем временем стал существенно беднее и уже не покупает колбасу из мяса. В этих условиях за кредитами обращаются те, кто может себе позволить платить, у кого уровень дохода постоянно повышается, и те, кто без кредитов не выживает. Но нельзя забывать, что бедным, которые никуда не исчезли и стали ещё чаще обращаться за кредитами, стали меньше их давать», — отмечает экономист.