Средний класс Приморья беднеет и уже не спешит за кредитами — экономист

По состоянию на конец первого квартала 2026 года, зарегистрированные в Приморье заёмщики должны были банкам почти 560 млрд рублей. Долг рос за счёт ипотеки, в то время как портфель потребительских кредитов сокращался. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные редакции ИА PrimaMedia пресс-службой Дальневосточного главного управления Банка России. Немного цифр и мнение эксперта — в нашем материале.
«Розничный кредитный портфель в Приморье на 1 апреля 2026 года достиг 559,8 млрд рублей, увеличившись за год на 4,6% (+5,3% по России). Основной вклад в рост розничного портфеля за последний год внесла ипотека, в то время как портфель потребительских кредитов снижался», — сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе регулятора.
При этом, судя по цифрам, прирост выдачи кредитов физическим лицам — включая ипотеку и кредитные карты — за последние пять лет оказался минимальным в этом году.
Согласно анализу данных бюро кредитных историй на 1 января 2026 года, уровень проникновения кредитования (число заёмщиков к числу постоянно проживающего населения) в Приморском крае составил 31%, снизившись за год на 1,8%. В 2025 году по отношению к 2024-му он тоже снижался.
Жители Приморья оформили ипотеку на 19 млрд рублей в I квартале 2026 года.
Средняя ставка снизилась с 5,5% до 5,2%.
Доля просроченной задолженности физических лиц за год (если говорить о разных видах кредитов) практически не изменилась и составила 3,8%. Объём «просрочек» конкретно по ипотеке по итогам первого квартала достиг практически 2,3 млрд рублей, увеличившись за год на 1 млрд рублей. Но в картине общей задолженности приморцев по ипотеке этот рост незначителен — доля «просрочки» в ней сейчас составляет 0,6%. Последние три года эта доля, как и в целом по стране, росла, но при этом в Дальневосточном ГУ Банка России отмечают, что качество ипотечного портфеля остается приемлемым.
Как первое, так и последующие в 2026 году снижения ключевой ставки Банка России способствовали некоторому смягчению денежно-кредитных условий, однако, по сообщениям банков, условия по-прежнему оставались жесткими. Кредитование росло умеренными темпами, а сберегательная активность населения, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, в целом оставалась высокой. К слову, на накопительных счетах у приморцев лежит на треть больше, чем они задолжали банкам по кредитам.
Средний класс «растворился» — теперь не до кредитов?
Природу такой динамики объяснил корр. ИА PrimaMedia эксперт — старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Максим Кривелевич. По его словам, дальневосточная ипотека под 2% и дальше будет пользоваться спросом — на таком кредите население чаще всего не теряет, а «зарабатывает» деньги в условиях роста цен на квартиры.
Что же касается потребительских кредитов, останется актуальным кредитование бизнеса под видом кредитования населения. Такая стратегия актуальна на Дальнем Востоке, где процветает автодилерство, — физлицу взять кредит проще, чем юрлицу (хотя нужно понимать, что переплата будет больше). Такие заёмщики продолжат обращаться в банки. Никуда не денутся, по словам Максима Кривелевича, и люди с высокими доходами, которые могут позволить себе платить по кредитам. А вот средний класс уже не спешит брать на себя новые обязательства. Возможно, отсюда — уменьшение портфеля потребительских кредитов.
«Сейчас происходит размывание среднего класса. Становится меньше не денег в экономике, а людей с деньгами. Большая сумма денег сконцентрировалась в руках богатых, а кто-то тем временем стал существенно беднее и уже не покупает колбасу из мяса. В этих условиях за кредитами обращаются те, кто может себе позволить платить, у кого уровень дохода постоянно повышается, и те, кто без кредитов не выживает. Но нельзя забывать, что бедным, которые никуда не исчезли и стали ещё чаще обращаться за кредитами, стали меньше их давать», — отмечает экономист.
Получается, что на кредиты претендовали три категории: люди с низким, средним и высоким уровнями дохода. Первая — по-прежнему занимает у банков, но у неё вряд ли получается брать больше из-за проблем с одобрением. Вторая — «размывается», беднеет и всё меньше задумывается о новых кредитных обязательствах. И третья — всё так же использует кредиты как продуманный финансовый инструмент, чтобы ускорить рост своего капитала.
Есть и ещё одно объяснение тому, почему приморцы пока не «ломятся» за потребительскими кредитами. Многие из них живут в ожидании «кредитной оттепели», но эти ожидания не совсем оправданы, считает Максим Кривелевич.
«Люди переоценивают будущую скорость снижения ставки. Им кажется, что буквально со дня на день ставку максимально снизят, и тогда можно бежать кредитоваться. Но такого не будет. Банк России отвечает за то, чтобы держать инфляцию в стране под контролем, и он с этим абсолютно справляется. Ставка снизится, но тогда, когда придёт время. А до этого момента стоит ждать логичных небольших шагов. Не исключено, что мы всё ещё можем получить “кредитные заморозки”, — считает старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН.
Накопительные счета — не для «динозавров».
Эксперт также объяснил, почему, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, сберегательная активность населения не падает. По его словам, приморцы с высоким уровнем доходов стали ещё богаче. В сегодняшних реалиях они не видят смысла искать более сложные пути инвестирования и готовы хранить средства на накопительных счетах.
Депозиты приморцев превысили 772 млрд рублей на начало 2026 года.
Средства населения выросли на 13,2%, а бизнес сократил остатки на счетах.
«Богатых стало меньше, но каждый из них стал богаче. Поэтому денег на накопительных счетах становится больше. Сейчас у богатых нет особенной необходимости выдумывать какие-то формы инвестиций, кроме самых простых. Если в 2007 году людей, хранящих деньги во вкладах, называли “динозаврами”, то сейчас — осторожными, вменяемыми людьми, патриотами. Это стало социально приемлемым. Люди любят быть вместе с коллективом. А коллектив богатых сейчас держит деньги в банках», — заключил Максим Кривелевич.
Напомним, что совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение о снижении ключевой ставки с 14,5% до 14,25% годовых. По данным регулятора, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.