«Точка банк»: карты остаются основным способом оплаты для россиян

При этом на Системы быстрых платежей (СБП) приходится каждый четвертый платеж (26%), их доля в безналичных способах оплаты постепенно растет. «Но это не значит, что СБП линейно вытесняет карты, а формирует собственную нишу. Внутри года динамика была неровной: несколько месяцев доля карт снижалась, а доля СБП росла, но весной 2026 года карты немного отыграли назад. К маю 2026 года доля оплат картой достигла 73%», — указывают аналитики «Точка банка».