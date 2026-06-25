«Точка банк»: карты остаются основным способом оплаты для россиян

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Карты по-прежнему являются основным способом оплаты, за последний год в среднем 74% покупок были оплачены картами. Такие выводы приводят в своем исследовании аналитики сегмента розницы «Точка банка» (материалы есть у ТАСС).
«Карты по-прежнему остаются основным способом оплаты — за последний год в среднем 74% покупок были оплачены картами. Несмотря на то, что в марте — апреле интерес к наличным стал расти, предприниматели все равно выбирают оплату картой. Кроме того, перебои в работе оплаты по QR в апреле могли стать причиной перехода на карты», — указано в исследовании.
При этом на Системы быстрых платежей (СБП) приходится каждый четвертый платеж (26%), их доля в безналичных способах оплаты постепенно растет. «Но это не значит, что СБП линейно вытесняет карты, а формирует собственную нишу. Внутри года динамика была неровной: несколько месяцев доля карт снижалась, а доля СБП росла, но весной 2026 года карты немного отыграли назад. К маю 2026 года доля оплат картой достигла 73%», — указывают аналитики «Точка банка».
Средняя сумма платежей по СБП почти в четыре раза выше, чем по картам, — 4,2 тыс. рублей против 1,1 тыс. рублей. Через СБП чаще оплачивают сервисы, онлайн-покупки и более осознанные траты (образование, цифровые товары, аренду авто), тогда как карты доминируют в офлайне — супермаркетах, ресторанах и других категориях.
Самые большие средние чеки по картам в категориях ЖКХ, медицина и образование. Больше всего денег при оплате по СБП покупатели потратили на спорт и отдых, дом и ремонт, музыку.
Наибольшая доля платежей по картам в офлайн категориях: канцтоварах (89%), товарах для животных и ветеринарных услугах (85%), автомобильных заправках (84%), ресторанах (83%) и супермаркетах (81%).
Методология.
Аналитики «Точка банка» собрали и проанализировали больше 200 млн транзакций, совершенных покупателями за год (май 2025 года — май 2026 года). Использовались обезличенные данные клиентов продуктов приема платежей от «Точка банка».
В транзакциях учитывались только C2B оплаты (от физических лиц бизнесу) по карте и СБП. Исключались категории, характерные больше для B2B, — например, оплата услуг рекламных агентств.