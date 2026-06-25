ТАСС: дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет рекордных 2,04 трлн гривен

Ожидаемые показатели расходов в долларовом выражении по сравнению с концом 2026 года несколько снизились за счет резкого падения курса гривны с начала 2026 года. На 1 января 2026 года курс составлял 42,35 гривны за доллар, на 24 июня — 44,88. В начале июня курс падал ниже 49 гривен за доллар. Однако основные расходы Киев несет внутри страны, прежде всего, на оборону.